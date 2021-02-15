В СамГУПС обсудили проблемы в реализации транспортной стратегии Самарской области

Фото пресс-службы СамГУПС

В Самарском государственном университете путей сообщения прошло выездное заседание профильных комитетов Самарской губернской думы, на котором обсудили реализацию транспортной стратегии региона. Сейчас ведется планомерная работа по формированию комплексного плана транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации. В новую стратегию вписываются вопросы национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

Самарский государственный университет путей сообщения не просто так стал дискуссионной площадкой: вуз является частью основы экономической модели Самарской области. Представители СамГУПС включены в работу общественной комиссии по транспорту и экспертного сообщества. Ряд предложений вуза уже реализуют в научной плоскости, входят в планы перспективного развития транспортной системы региона, обеспечивают приоритеты лидерского развития Самарской области.

- Университет развивается в соответствии с современными трендами и по пути создания цифрового университета. В вузе активно прорабатываются вопросы развития отраслевого транспортного образования и науки в пост-пандемийную эпоху, - отметил и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин.

Профессорско-преподавательский состав университета ведет опережающую подготовку специалистов с учетом современных тенденций в экономике и третьей промышленной революции. Кроме того, университет является участником консорциума НОЦ «Инженерия будущего», и ряд проектов уже реализуется в части развития транспортной системы региона.

- Сегодня совместно с университетом (а СамГУПС является лидером в этих направлениях) мы ведем выверку наших совместных проектов. В университете созданы пять НИИ, в том числе занятые проблематикой транспорта и городской транспортной инфраструктуры. Мы плотно работаем с этими институтами, - заявил заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин. - Представителям Самарской губернской думы были продемонстрированы новые возможности вуза – коворкинг и бренд-зона ОАО «РЖД», которые позволят молодым ученым заглядывать в проблематику транспорта, развития региона, предлагать свои модели развития экономики. Уверен, все что будут предлагать ученые СамГУПС, будет реализовано.