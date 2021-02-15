Обои в цветочек и ковер на стене: в Самаре трамвайную остановку превратили в уютную хрущевку

Уютная комнатка с цветастыми обоями и ковром на стене невольно отправляет назад в детство Фото: галерея "Виктория"

В Самаре на улице Ново-Садовая трамвайную остановку превратили в интересный арт-объект. Неизвестный автор за ночь из обычного остановочного павильона сделал минималистичную комнату в хрущевке а-ля 90-е. Фотографию инсталляции выложили в аккаунте галереи «Виктория».

- Автор обращается к той же теме русских „валенков“, что когда-то делал @vreditel_li. Интересно и соединение мотивов дороги и дома – типичное для русских, - отметил эксперт галереи «Виктория» Сергей Баландин.

Уютная хрущевка – это некий мем, у которого нет определенного смысла. Однако появлением таких арт-объектов в Самаре можно только восхищаться. К сожалению, как рассказали в галерее, уже к обеду половину инсталляции разобрали и, возможно уже к вечеру арт-объект и вовсе исчезнет.

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