Масленица на площади Куйбышева в Самаре пройдет с 12 по 14 марта 2021 года

Масленичная неделя в 2021 году выпала на начало марта Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта, гуляния на площади Куйбышева в Самаре пройдут в выходные с 12 по 14 марта 2021 года. Как рассказали в городской администрации, самарцев будет ждать тематический комплекс, а главным украшением площади станет 15-метровая традиционная кукла «Маслена».

- Из-за эпидемиологической ситуации массовые мероприятия в Самаре проводить не планируется. Однако на Масленицу на площади Куйбышева будут созданы условия для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе, - отметили в городской администрации.

Проведение масленичнных гуляний на площади Куйбышева в Самаре будет исключительно с выполнением требований Роспотребнадзора, то есть обязательное ношение маски и держание социальной дистанции 1,5 метра.

Кроме 15-метровой «Маслены» на площади развернут выставку кукол, которые создавались в рамках конкурса «Самарская Маслена». Для гостей установят медийные светодиодные экраны и проведут различные мастер-классы «Город мастеров».

Для любителей фотографироваться на площади Куйбышева установят фото-заны и арт-локации. Одна из них – «Чайная» со стилизованными фигурами самовара и чайных чашек с блюдцами, кроме того локацию будут украшать «Дымковские игрушки».