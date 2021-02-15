Тарифы за капремонт в Самарской области не будут повышать в 2021 году

В этом году повышение тарифов за капремонт не планируется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губдуме 15 февраля состоялось заседание комитета по энергетике и ЖКХ, на котором обсудили вопрос повышения тарифов за капитальный ремонт для жителей региона. Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов заверил членов комитета, что в 2021 году уровень вносов меняться не будет.

- Надо учитывать, что тех средств, которые собирает Фонд капремонта, не хватает, чтобы реализовать программу. Поэтому есть 2 варианта – увеличивать взносы или заложить деньги из регионального бюджета, - отметил председатель профильного комитета Андрей Кислов.

По словам Кислова, если министерство ЖКХ не планирует увеличивать взносы, то необходимо помочь Фонду, чтобы запланированные средства, а это порядка 5-6 миллиардов рублей, были выделены. Эта сумма необходима, чтобы догнать отставание от плана по капитальному ремонту жилых домов.

Как рассказали представители Фонда, на 2020 год был запланирован ремонт 1368 домов на сумму 6,2 миллиарда рублей. Однако капитально удалось отремонтировать лишь 502 многоквартирных дома на общую сумму 3 миллиарда 368 тысяч рублей. При этом сборы составили 3 миллиарда 354 тысячи рублей.

- Завершение работ оставшихся запланированных домов планируется в 2021 году. Всего в текущем году в планах Фонда проведение капитального ремонта в 2257 многоквартирных домах, - проинформировал генеральный директор НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Александр Константинов.