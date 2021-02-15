Что будет с вакциной, если не прийти по записи на вакцинацию от коронавируса

Перед прививкой вакцину размораживают, а повторно ее заморозить уже нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда возникают непредвиденные форс-мажорные обстоятельства, когда человек записался на прием к врачу, но по тем или иным причинам не смог прийти в поликлинику в назначенный день. В таких случаях, если не получается посетить процедурный кабинет по записи на вакцинацию от коронавируса, медики настоятельно просят предупреждать об этом за сутки, так как у вакцины есть срок годности.

- Хранится препарат в специальных морозильных камерах. Чтобы сделать прививку пациенту необходимо ее разморозить и приготовить. Если человек не пришел, то дорогостоящий препарат придется выкинуть, так как повторно замораживать вакцину нельзя, - рассказал главный врач Тольяттинской городской больницы Николай Ренц.

Медики просят быть ответственными и заранее выбирать удобное для себя время вакцинации от коронавируса. В случае непредвиденных обстоятельств, необходимо заранее предупредить о своем отсутствии, чтобы медики не готовили вакцину.

Напомним, что в пятницу, 12 февраля, в Самарскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса, всего более 23 тысяч доз. В настоящее время добровольно пройти вакцинацию может любой житель региона.