Дмитрий Азаров обсудил реализацию нацпроектов в Самарской области с Валентиной Матвиенко

Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

15 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Стороны подвели итоги реализации национальных проектов в 2020 году и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

- Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Самарская область успешно справилась с задачами национальных проектов. За год были введены 14 детских садов, а еще школы и физкультурно-оздоровительные комплексы, Дома культуры. Только в рамках национальных проектов введено 46 объектов социальной инфраструктуры, - рассказал Дмитрий Азаров на встрече с Матвиенко.

Валентина Матвиенко отметила настойчивость и инициативность в плане реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также похвалила регион за развитие спортивной инфраструктуры.

- Нужны крупные спортивные объекты, но вместе с тем не надо увлекаться финансово емкими объектами, а лучше, как у вас в регионе, вести работу по обеспечению доступности массового спорта, благоустройству универсальных спортивных площадок. Чтобы могли заниматься и дети и взрослые, - отметила Валентина Матвиенко.

Представитель региона Сергей Мамедов рассказал о стабилизации ситуации на рынке труда в Самарской области. Он подчеркнул, что половина поручений Постановления Совета Федерации были исполнены, в том числе региону удалось привлечь серьезные средства из федерального бюджета.

- Это, в том числе меры по улучшению жизни в сельских территориях, переселению граждан из аварийного жилья, реконструкции больниц, набережной в Тольятти. Кроме того 10 поручений Постановления в настоящее время в высокой стадии проработки. Надеюсь, что до конца этого года реализуем все, - пояснил Сергей Мамедов.