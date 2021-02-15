16 февраля на час закроют движение по трассе М-5 в Сызранском районе

Водителям советуют заранее искать пути объезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 16 февраля, трассу М-5 в районе поселка Новая Крымза перекроют для проведения монтажных работ на участке. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Самарской области.

- С 08.00 до 09.00 часов 16.02.2021, в связи с проведением монтажных работ на автодороге М-5 «Урал» будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке с 888 км по 889 км автомобильной дороги в районе поселка Новая Крымза Сызранского района, - сообщили сотрудники ГИБДД.

Полицейские советуют автолюбителям заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дороге.