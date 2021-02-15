Молодая мама, выжившая в ДТП с микроавтобусом под Сызранью, пришла в сознание

Лиза с сыном Димой выжили в страшном ДТП в Самарской области. Фото - из личного архива

Молодая девушка Лиза, выжившая в крупном ДТП под Сызранью в Самаркой области, пришла в сознание и переведена из реанимации в обычную палату. Об этом "КП-Самара" сообщила мама пострадавшей Наталья.

Авария произошла в конце января на трассе М-5 в Сызранском районе. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате 10 человек погибли на месте, в дальнейшем сообщили еще о двоих погибших.

В момент аварии в маршрутке она была с сыном Димой, которому всего 1 год и 7 месяцев. Он также находится в больнице, врачи прогнозируют, что ребенок поправится, в ближайшее время его могут перевести в обычную палату.