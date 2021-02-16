Самарцы устраивают фотосессии с Бабой Ягой

Жители города устраивают с Бабкой Ежкой фотосессии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в Самаре появился новый памятник. На лавочке в парке Гагарина теперь сидит настоящая Баба Яга: костяная нога, кривые зубы и крючковатый нос в наличии. Новый памятник уже обсудили все, кому не лень. Кто-то сравнил его с Аленушкой из Воронежа, которую недавно продали с аукциона, кто-то посетовал, что лучше бы поставили кого-то более полезного. Некоторые осудили саму идею воплощения в бронзе не самого доброго персонажа, да еще и в парке, где раньше по легендам было кладбище.

Однако большинство самарцев с удовольствием восприняли появление в городе еще одного памятника. В социальных сетях стали появляться селфи и фотографии с персонажем. Наш фотограф тоже поймала в кадр одного из любителей милых селфи.

Напомним что сейчас в Самаре обсуждают также идею возвращению на пьедестал царя освободителя Александра. А еще горожане предлагают поставить в Самаре памятник Юрию Гагарину, в год юбилея полета первого человека в космос.