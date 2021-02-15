Молодые режиссеры готовятся шокировать самарцев. Показываем, что они придумали

Пластический спектакль "Фро" представила режиссер Екатерина Мокшанкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошел очный тур проекта продюсерской команды Самарского государственного института культуры "Рупор 63". Проектная команда объявила о старте интересного конкурса - молодые режиссеры со всей страны могли подать заявку на участие в нем, описав концепцию мероприятия, которое они хотели бы сделать. В середине февраля в "Дилижансе" состоялся очный тур: шесть лучших авторов представили свои идеи на суд жюри, подробно их описали и продемонстрировали. Теперь жюри отберет лучших, а проектная команда продюсеров поможет идеям воплотиться в жизнь.

- Этим конкурсом мы впервые открыто говорим о профессии продюсера. С прошлого года мы реализуем магистерскую программу по этому направлению и сейчас студенты получили возможность продемонстрировать, что значит их профессия. Мы показываем работы молодых режиссеров, и наши продюсеры будут пробовать свои силы, и мы надеемся что все получится и появится направление которое будет называться продюсерское дело, - говорит и.о. ректора СГИК Ольга Наумова.

Александра Кохан придумала спектакль-головоломку в жанре SITE SPECIFIC Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из авторов проекта - старший преподаватель Яна Егорова. Она уверена, что этот проект - отличная проба пера для будущих продюсеров и хороший шанс для молодых режиссеров воплотить идеи в жизнь с помощью коллег.

- Молодые режиссеры имеют хорошие оригинальные идеи, но не имеют возможности воплотить их в жизнь, а мы в этом помогаем. Мы выпускаем проекты по итогам. Все проекты будут реализованы в Самаре, - говорит она.

Зрителям предложили стать участниками драматического тиндера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже скоро станут известны имена победителей. Их проекты воплотят в жизнь уже летом этого года на самарских площадках. Среди участников есть достаточно инновационные ребята. Например молодой режиссер из Санкт-Петербурга Никита Славич представил на суд жюри проект "Русского драматического тиндера". Он уверен, что участие в таких мероприятиях в самом деле позволяет приблизиться к зрителю и благодарен самарским коллегам за такой шанс.