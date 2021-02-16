На неделе в регионе ударят сильные морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики прогнозируют на этой неделе анимальное снижение температуры воздуха на 9 градусов ниже климатической нормы. Осадков в Самарского области не ожидается, а вот ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

- Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. 16 февраля, в Самаре и области днем температура воздуха будет держаться в пределах -17…-21, ночью в низких местах температура опуститься до -28 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, что такие аномальные холода задержатся в Самаре и области до конца недели. Уже, начиная со среды, ночью и низинах температура воздуха опуститься до -33 градусов мороза.