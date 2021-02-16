Кому в России жить хорошо: в рейтинге регионов по качеству жизни Самара на 16 месте

Самарская область попала в топ-85 регионов России по качеству жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты агентства РИА-Новости провели исследование и составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Судя по инфографику, в 2020 году в большинстве регионов качество жизни практически не измелилось, по сравнению с 2019 годом. Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье вновь заняли лидирующие позиции в рейтинге. Самарская область в этом списке, как и годом ранее, находится на 16 строчке из 85.

- Оценка качества жизни в регионах учитывает 70 фактических показателей условий жизни россиян в том или ином регионе страны, а также общую ситуацию в социальной среде. Эти показатели объединятся в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе, - рассказали эксперты РИА.

В рейтинг попали 85 регионов России Инфографика: РИА-Новости

Показатели складываются в группы по уровню доходов населения, занятости населения и рынку труда, кроме того учитываются жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В каждой группе регион набирает баллы, которые интегрируются в итоговое число от 1 до 100.

Неизменные лидеры по качеству жизни – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка лидирует уже на протяжении многих лет и, по мнению экспертов, в ближайшие годы ситуация не изменится.

Самарская область по качеству жизни уступает столице на 16 пунктов. Однако стоит заметить, в нашем регионе ситуация стабильная, так как в 2019 году Самарская область также находилась на 16 строчке рейтинга. Всего лишь на 0,082 баллов обогнала нашу губернию Свердловская область. Хотя стоит заметить, что по сравнению с предыдущим годом, Свердловск опустился с 13 строчки на 15, то есть уровень жизни в регионе немного упал.

Уже 2 года подряд Самарский регион стабильно держится на 16 строчке рейтинга Инфографика: РИА-Новости

Аутсайдерами рейтинга в 2020 году стали Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва. Стоит отметить, что значительных изменений в составе замыкающей тройки тоже не произошло.