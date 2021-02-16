Стало известно, кто превратил трамвайную остановку в комнату хрущевки в Самаре

Остановка-хрущевка с ковром на стене просуществовала всего один день Фото: галерея "Виктория"

Автором инсталляции на остановочном павильоне около Госуниверситета на Ново-Садовой в Самаре является молодой самарский художник Валентин Витвинский. Свое авторство он подтвердил в личном блоге в Инстаграм.

- Когда все уже написали о «неизвестном авторе», а весь ремонт ободрали, я, наконец, решил открыто заявить что это моих рук дело, - написал Витвинский.

Некоторые фанаты творчества Витвинского узнали его почерк в арт-объекте. Художник часто использует в своем искусстве ковер из 90-х. Это своеобразная «фишка» автора.

Напомним, что арт-объект в виде квартиры а-ля 90-е появился на трамвайной остановке в ночь на 14 февраля. К сожалению, уже на следующий день «квартиру» в хрущевке разобрали.