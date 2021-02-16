Молодая сотрудница спа-салона на Арцыбушевской в Самаре прятала в своей сумочке мефедрон

Полицейские и силовики отряда "Гром" провели обыски в спа-салоне на Арцыбушевской Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейским поступила информация, что одна из сотрудниц спа-салона на улице Арцыбушевская в Самаре может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. К месту были направлены сотрудники наркоконтроля вместе с силовиками спецотряда «Гром».

- В присутствии понятых у 24-летней жительницы Самары изъяли из рюкзака сверток с наркотическим веществом. Эксперты установили, что это мефедрон массой более 0,30 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса девушка рассказала, что хранила наркотик для личного использования. В отношении ранее несудимой работнице спа-салона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Девушке может грозить лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время следствие продолжается.