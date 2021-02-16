Часть коечного фонда ковидных госпиталей Самарской области переведут в штатный режим к 1 марта

Ковидные койки переводят на штатный режим работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба, которое состоялось 15 февраля, обсудили ситуация с коечным фондом ковид-госпиталей Самарской области. Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал, что ситуация в стационарах в настоящее время стабильная, поэтому часть коечного фонда можно вернуть в штатный режим работы.

- Соотношение числа амбулаторных пациентов и тех, кому требуется госпитализация в стационары в данный момент стабильное. В соотношении 17,5 тысяч амбулаторных пациентов и 4,2 тысячи госпитализированных, - отметил Армен Бенян.

Исходя из этого часть коечного фонда Самарской области, которые были необходимы для стационарного лечения больных коронавирусом, можно продолжить переводить на штатный режим работы. Эту работу планируется завершить уже к 1 марта 2021 году.

Напомним, что за минувшие сутки, по данным на 15 февраля, в Самарской области коронавирусом заболели 297 человек. Общее количество инфицированных в регионе достигло отметки 44 807 человек.