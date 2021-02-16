Аномальные морозы в Самаре в феврале 2021 года: когда закончатся, чего опасаться

В Самаре будет очень морозно

Синоптики предрекают региону не самую благоприятную погоду на грядущей неделе. Аномальные морозы в Самаре продержатся с 16 по 20 февраля 2021 года. Средняя температура воздуха будет на 9 градусов ниже климатической нормы - а ведь изначально синоптики обещали, что последний месяц зимы будет даже теплее, чем обычно.

Зима этого года вообще не радует самарцев климатическими качелями. Только на прошлой неделе столбики термометров поднимались до нуля и плюс одного, а сейчас снова ночью холодает до -30. Такими данными поделились жители Ставропольского района - у них минувшая ночь была чуть ли не самой холодной в области. В Самаре температура достигала -27.

Синоптики говорят, что в ночь на среду 17 февраля будет до -28 холода, а местами - особенно в низинах и у почвы - до -33 градусов. Днем температура остается на уровне -17 - 21 градуса, неприятных ощущений добавляет западный ветер. Впрочем, в среду он стихнет, установится штиль. Столь же холодно будет и в ночь на четверг - до -33, выходить на улицу без особой нужды не рекомендуется.

Аномальные морозы в Самару принес циклонический вихрь с северными ветрами, такая погода сохранится до конца рабочей недели, осадков при этом тоже не будет.

Жителей предупреждают о том, что стоит быть осторожнее на улице, следует носить теплую и просторную одежду, тщательно выбирать не тесную обувь для того, чтобы избежать обморожения. Тем, кто работает на улице, стоит помнить, что работодатели обязаны обеспечить условия для такого труда: рядом должна быть теплушка, в которой можно погреться, работнику должны предоставить согревающие напитки.