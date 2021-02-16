Стало известно, сотрудники каких сфер Самарской области чаще болеют коронавирусом

В зоне риска - работники сферы торговли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области сообщили, что люди определенных профессий больше других рискуют заболеть коронавирусом. В связи с этим необходимо усилить контроль соблюдения санитарных норм и обратить повышенное внимание на соблюдение профилактических мер предпринимателями.

- Особое внимание нужно направить на предприятия торговли. Среди работников этой сферы все чаще фиксируются случаи коронавируса, - рассказала глава областного Роспотребнадзора Светлана Архипова.

По словам Архиповой, необходимо усиленно контролировать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора в общественных местах и транспорте. А в преддверии праздников будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания.

Кроме того, в правительстве Самарской области поручили министерству образования провести анализ заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов. Это необходимо для того, чтобы выявить системность в показателях заболеваемости.

Напомним, что в Самаре с октября прошлого года проводят рейды в общественном транспорте совместно с сотрудниками полиции. На сегодняшний день составлено более 200 протоколов на «антимасочников». За две недели февраля полицейские составили еще 26 административных протоколов на пассажиров городского транспорта, которые отказались надевать средства защиты во время поездки. Отметим, что правонарушителям может грозить штраф 30 тысяч рублей.