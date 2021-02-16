В Самарской области разыскивают без вести пропавшего 83-летнего пенсионера

Яковлев Владимир Ильич, 1937 года рождения Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарские полицейские разыскивают без вести пропавшего пожилого жителя села Печерское Сызранского района, который 21 сентября 2020 года ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

- Яковлев Владимир Ильич, 1937 года рождения был одет в коричневую куртку, демисезонную кепку, рубашку в сине-белую клетку, шерстяную серую безрукавку, зеленые брюки и синие кроссовки на белой подошве, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На вид Владимиру 80-85 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. У мужчины седые короткостриженные волосы и карие глаза. Полицейские убедительно просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Владимира Яковлева, сообщить в муниципальное управление МВД «Сызранское» по телефону: 8 (8464) 35-50-58, 8 (8464) 33-12-08 или 112.