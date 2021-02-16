Общее число инфицированных в Самарской области перевалило за 45 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зафиксировали еще 297 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным на 16 февраля 2021 года, в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 45 104 самарцев.

Из общего числа заболевших, 41 379 человек успешно справились с опасным заболеванием, в том числе 284 человека выздоровели за минувшие сутки.

За прошедшие сутки в Самарской области скончались 3 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Общее количество летальных исходов достигло отметки в 893 случая. Отметим, что два дня подряд, 14 и 15 февраля, в Самарской области не регистрировали смертельные случаи среди пациентов с коронавирусом.

Напомним, что на заседании оперштаба, 15 февраля, было принято решение продолжить переводить коечный фонд ковидных госпиталей на штатную работу. По словам министра здравоохранения Армена Беняна в настоящее время ситуация с соотношением амбулаторных и стационарных больных стабилизировалась, что позволит к 1 марта перевести часть ковидных коек в штатный допандемийный режим.