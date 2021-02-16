Детский лагерь «Ракета» на 7-ой просеке хочет купить один из самых богатых самарских аграриев

Раньше в лагере "Ракета" отдыхали дети в возрасте от 7 до 17 лет

В Самаре наконец-то нашелся покупатель земельного участка и зданий бывшего детского лагеря «Ракета», который находится на 5-ой линии 7-ой просеки, на берегу Волги в Самаре. Единственным участником, подавшим заявку, стала компания ООО «Агроинвест», которая принадлежит одному из самых богатых аграриев Самарской области Гамалю Замальдинову.

- Аукцион признан несостоявшимся. Согласно аукционной политике, если аукцион не состоялся из-за того, что в нем принял участием только один участник, продавец вправе заключить договор купли-продажи с единственным участником по начальной цене 115,5 миллиона рублей, — указано в протоколе, опубликованном на торговой площадке «СБЕРБАНК — АСТ».

Напомним, что детский лагерь «Ракета» не функционирует уже с 2013 года. Ранее завод «Авиаагрегат», который является собственником комплекса зданий и сооружений общей площадью 3015,9 квадратных метров, а также земельного участка площадью 46 745 квадратных метров, уже пытался выставить лот на торги. Однако желающих приобрести лагерь не нашлось.