В Самарской области предложили увековечить память жертв голода в Поволжье

Голодающие дети Поволжья

В Самарской области активисты предложили поставить памятник жертвам массового голода в Поволжье в 1921-1922 годах. Автором идеи выступил самарской политтехнолог, политический консультант, электоральный юрист Олег Молчанов, чьи предки столкнулись с последствиями того страшного времени.

- Ровно 100 лет назад в селах Среднего Поволжья массовый голод начал принимать свои крайние формы. Люди умирали от дистрофии, сначала пожилые, потом и дети. Чтобы спастись, сетные жители съели всех домашних животных, а также встречались массовые случаи каннибализма, - рассказал о событиях того жуткого времени Олег Молчанов.

Самарский политтехнолог рассказал, что в то время, в семье его деда, в Пестравском районе Самарской губернии, было 5 детей и с ними жили его дед с бабушкой. К 1923 году в живых остались только он и его мама.

В Самарской области не часто вспоминают о событиях массового голода в Поволжье. Инициатор создания мемориала в память о погибших в те страшные времена считает, что такой памятник безусловно нужен.

- К сожалению, нигде в Поволжье нет памятников, мемориалов, посвящённых этой самой страшной трагедии в истории Самарской земли. Такой памятник нужен. Это наша историческая память, - говорит Молчанов.

Самарский политтехнолог на своей личной странице в социальных сетях ищет единомышленников, чтобы создать некий общественный фонд, которым будут управлять неравнодушные люди. Именно они должны будут выбрать проект памятника погибшим от голода в 1921-1922 годах и место его установки в городе.