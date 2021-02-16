Снес световую опору: в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием автомобилей Рено и Опель

Один из автомобилей врезался в столб на обочине Фото: Центр гражданской защиты Тольятти

Днем, 16 февраля, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием автомобиля Рено и Опель. По предварительным данным пострадало 2 человека, погибших нет. На месте работают спасатели ЦГЗ по городу Тольятти.

- На улице Комсомольская, 88 столкнулись автомобили Рено и Опель. В результате ДТП, автомобиль Опель врезался в световую опору, - рассказал директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев на своей странице в социальных сетях.

В настоящее время на данном участке затруднено движение автотранспорта. Спасатели рекомендуют искать пути объезда.