В Сызрани в квартире нашли трупы мужчины и женщины

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 февраля, в квартире дома на улице Красильникова в Сызрани были обнаружены трупы двух человек. Там нашли мертвыми 49-летнего мужчину и его 47-летнюю супругу.

- Внешних признаков насилия на телах не зафиксировано. По предварительной версии, оба они скончались от отравления природным газом, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Погибшие проживали по вышеуказанному адресу. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.