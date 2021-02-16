Желтый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов в Самарской области

В Самарской области ожидаются сильные морозы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом объявили в региональном МЧС и Приволжском УГМС.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается похолодание до -33 градусов. Наиболее холодная погода ожидается в ночное время и утренние часы 16 февраля.
Морозы в области установились из-за того, что в Европейскую часть России проник холодный арктический воздух. Мороз сохранится до конца рабочей недели, осадков при этом не ожидается.
В такую погоду советуют как можно реже выходить на улицу, внимательно следить за здоровьем и теплее одеваться.