Желтый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов в Самарской области

В Самарской области ожидаются сильные морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом объявили в региональном МЧС и Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается похолодание до -33 градусов. Наиболее холодная погода ожидается в ночное время и утренние часы 16 февраля.

Морозы в области установились из-за того, что в Европейскую часть России проник холодный арктический воздух. Мороз сохранится до конца рабочей недели, осадков при этом не ожидается.

В такую погоду советуют как можно реже выходить на улицу, внимательно следить за здоровьем и теплее одеваться.