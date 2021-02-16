Число привитых от коронавируса в Самарской области на 16 февраля 2021 года: как проходит вакцинация

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области состоялось очередное совещание оперативного штаба, на котором рассказали о количестве жителей Самарской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Следует отметить, что в регион продолжают поставлять вакцину ГамКовидВак, поэтому любой желающий может добровольно записаться и прийти на вакцинацию в медицинское учреждение.

- Вакцинация проводится в 58 государственных лечебных учреждениях. На их базе открыты 138 прививочных пунктов. К настоящему времени привились более 64 тысяч граждан, из них почти 13 тысяч получили обе части препарата, - рассказали в правительстве региона.

В прошлую пятницу, 12 февраля, в Самарской регион доставили 23 300 доз вакцины от коронавируса, а в конце февраля поступит еще две партии препарата. 23 февраля ожидается очередная поставка 24 100 доз ГамКовидВак, а в конце месяца еще 22 тысячи доз вакцины.

В правительстве Самарской области отметили, что жители региона активно проходят вакцинацию от коронавируса, поэтому поставки вакцины расходуются достаточно быстро. Кроме того, оперативный штаб поручил региональному минздраву проработать вопрос о закупке дополнительных мобильных комплексов и задействовать уже имеющееся оборудование, чтобы повысить охват и доступность вакцинации в удаленных районах области.

Напомним, что журналист «КП-Самара» испытала на себе действие новой вакцины. Рассказ о том, как она готовилась к прививке, прорывалась в поликлинику, и чего боялась зря можно почитать по ссылке ниже.

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