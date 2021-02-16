Самарский пенсионер дважды за два дня перевел деньги лжеполицейским

Теперь в деле разбираются настоящие полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Андреевич из Самары дважды стал жертвой мошенников. Оба раза он был уверен, что разговаривает с полицейскими, которые искренне хотят ему помочь.

Напомним, история эта началась, когда самарский пенсионер услышал по радио «волшебный» номер телефона, по которому нужно звонить, если вы стали жертвой мошенников. Тут Владимир Андреевич вспомнил, что недавно заказал в интернет-магазине телефон, но вместо мобильника ему прислали наушники и два аккумулятора.

На том конце провода Владимира Андреевича внимательно выслушали, потом несколько раз перезванивали и уточняли подробности, а после пообещали прислать полмиллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Но для получения денег нужно было оплатить налог. Так пенсионер перевел 97 тысяч рублей, а позже понял, что его обманули, и обратился за помощью уже к самарским стражам порядка.

7 февраля он написал заявление, а 8 числа, когда ему вновь позвонили мошенники, перевел им еще 60 тысяч рублей.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, уголовное дело уже возбуждено по статье «Мошенничество».

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Он фактически пожаловался мошенникам на мошенников, и они вновь его «развели» на деньги (подробности)