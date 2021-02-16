Россияне стали читать онлайн на 20% больше в 2020 году

Наибольший интерес к чтению проявляется у пользователей сервиса «Билайн Книги» весной и осенью

По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика, в 2020 году россияне стали больше читать онлайн. Если ранее на мобильное чтение приходилось примерно 1 час 40 минут времени в неделю, то после начала пандемии и перехода на удаленный формат работы и обучения этот показатель увеличился на 20% в неделю. При этом больше чаще всего пользователи сервиса в 2020 году читали именно в начале недели – в понедельник и вторник, а в субботу и воскресенье предпочитали книгам другой вид отдыха.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольший интерес к чтению проявляется у пользователей сервиса весной и осенью. А вот в период летних каникул (май – август) читали меньше.

В итоге в топ-10 книг 2020 года по мнению пользователей сервиса «Билайн Книги» вошли:

Михаил Лабковский, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» (16+)

Джордж Оруэлл, «1984» (16+)

Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа» (12+)

Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» (16+)

Виктор Пелевин, «Непобедимое солнце» (18+)

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита» (16+)

Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» (16+)

Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (16+)

Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» (16+)

Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам» (18+).

В новогодние каникулы, когда еще действовали ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, многие окунулись в книги. В рейтинг самых читаемых книг пользователей сервиса «Билайн Книги» вошли бестселлеры разных жанров:

Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи»

Михаил Лабковский, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»

Джоан Кэтлин Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень» (6+)

Андрей Курпатов, «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» (16+)

Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

Джордж Оруэлл, «1984»

Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа»

Юваль Ной Харари, «Sapiens. Краткая история человечества» (16+)

Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику»

Подробнее о сервисе «Билайн Книги» на https://books.beeline.ru/. Стоимость подписки на сервис 8 рублей в день.