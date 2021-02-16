Отмена занятий в школах Самарской области 17 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу в мороз

Чтобы не нарушить учебный график из-за отмены занятий, ученики самарских школ будут заниматься из дома во время морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за морозов до -33 градусов. В министерстве образования Самарской области рассказали, как будут проводиться занятия в самарских школах в период морозов.

- Решение об отмене занятий в школах Самарской области будет приниматься директором образовательного учреждения на основании прогноза погоды, а также тенденций к изменению метеоусловий, - рассказали в министерстве образования области.

Таким образом, если температура воздуха опустится ниже -25С°, то занятия в школе будут отменены для учащихся с 1 по 4 класс, ниже -27С° – учиться не будут с 1 по 8 классы, а если температура понизится до -30С°, то занятия в школах отменят и для старшеклассников.

Следует отметить, что из-за морозов возможна отмена только очных занятий в учреждениях. Руководство школы должно в этот период организовать дистанционное обучение для учеников. При этом если ребенок все-таки придет на занятия в школу, то для него будут организованы не только уроки, но и питание.