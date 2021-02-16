В Самаре водитель ГАЗели сбил пешехода и того отбросило в припаркованный автомобиль

44-летний пешеход двигался по проезжей части во встречном направлении справа, без цели перехода дороги Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 15 февраля, на улице Победы в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал 44-летний пешеход. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 сбил пешехода, который шел по краю дороги. От удара мужчину отбросило на припаркованный автомобиль ВАЗ-21144.

- Водитель ГАЗели самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, а после госпитализации пострадавшего направился в подразделение ГИБДД для оформления ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД возбудили административное дело по части 1 статьи 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» в отношении водителя, а также в отношении пешехода, который нарушил правила дорожного движения, не убедившись в безопасности выхода на проезжую часть.