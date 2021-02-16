В Самаре и Тольятти больше всего в регионе заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 297 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего в Самаре (83) и Тольятти (76), говорится в сообщении регионального оперштаба.

На остальных территориях региона снова значительно меньше заразившихся. Не считая Самары и Тольятти список возглавляют Ставропольский район (16), Чапаевск (14) и Кинель-Черкасский район (13).

В предыдущие два дня не было летальных случаев, но на этот раз умерло три человека. Это 77-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 68-ми лет. У всех троих были заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 45 104 человека, из которых вылечились 41 379. Умерли 893 заразившихся.