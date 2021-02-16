Ежегодно на газификацию в регионе нужно порядка 150-230 млн рублей

Партия «Единая Россия» добивается сокращения расходов на газификацию в регионах. Также обсуждается вопрос создания единого оператора газификации. Это значительно удешевит стоимость подведения газа и устранит проблему «последней мили», когда дом не подключен к сетям из-за неопределенности, кто именно должен это делать.

«Сегодня наш регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по уровню газификации территорий природным газом — 94,44%. В рамках действующей региональной программы газификации планируется строительство 2-х газораспределительных станций, более 300 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления. В 2021 году планируется освоить инвестиционную программу на сумму 710,3 млн. рублей. Рассчитываем, что к концу 2024 года уровень газификации населения достигнет 94,64%», — прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

В регионе активно строится новое жилье, ежегодно на газификацию в регионе нужно порядка 150-230 млн рублей.

В августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Реализация предложенных мер должна привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.