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Экономика

Для самарских предпринимателей подготовили новые льготные микрозаймы

Средства, полученные по госпрограммам, можно использовать на развитие любого бизнеса
Сергей ЧЕРНЫХ
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По новым программам предприниматели могут получить от 500 тысяч до 5 млн рублей сроком до 2 лет

По новым программам предприниматели могут получить от 500 тысяч до 5 млн рублей сроком до 2 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО) разработал новые льготные финансовые продукты для малого и среднего предпринимательства.

В этом году внедрены микрозаймы "Универсальный", "Оптимальный" и "Персональный", ставка по которым составляет от 3,188% до 4,25% годовых. По этим же программам для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, действует пониженная ставка финансирования - 2,125 % годовых.

По новым программам можно получить от 500 тысяч до 5 млн рублей сроком до 2 лет. Эти продукты подходят для бизнеса, действующего более 6 месяцев.

Еще две программы разработаны для начинающих предпринимателей. Это микрозайм для пополнения оборотных средств и микрозайм на приобретение имущества. Получить можно до 2 млн рублей по ставке до 4,25%.

Микрозаймы могут быть использованы на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью. Специалисты Фонда составят индивидуальный график погашения основного долга, при этом проценты необходимо погашать ежемесячно.

"Средства по новым программам для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в Гарантийном фонде, предоставляются под поручительство, без залогового обеспечения, по новым клиентам - при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование", - пояснила генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.

В 2020-м году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ГФСО докапитализировали на 640 млн рублей.