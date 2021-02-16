На низком старте: «Роснефть-классы» готовятся к поступлению в профильные вузы

В «Роснефть-классах» не только постигают науки, но и учатся работать в команде. Фото АО «КНПЗ»

В выпускном «Роснефть-классе» школы №129 ребята, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, времени зря не теряли. Многие из них стали призерами и победителями олимпиад различных уровней по химии, физике и истории. В городском конкурсе интеллектуально-инженерного творчества «Энергетика для всех» ребята взяли три призовых места, в международном конкурсе «Старт в науку» - «золото» и «серебро». Параллельно с достижением этих вершин школьники готовятся к главному, единому государственному экзамену. Почти половина выпускников – претенденты на медаль. В прошлом году с отличными результатами закончили школу 9 человек и уже пополнили лучшие технические вузы страны - московский Губкинский и самарский политех. Скоро к ним присоединятся и выпускники-2021: при поддержке Куйбышевского НПЗ они уже прошли ряд профильных тренингов в ходе семинаров «Лестница к успеху» и «Молодой нефтяник – лидер нового поколения».