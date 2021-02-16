Самарской молодежи показали архивные документы на выставке "Без срока давности"

Выставку "Без срока давности" посетили студенты и представители молодежных организаций

Учащиеся Самарского медико-технического лицея и их родители, а также представители общественных молодежных организаций во вторник, 16 февраля, посетили всероссийскую выставку "Без срока давности", посвященную трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

"В Самарской (Куйбышевской) области не велись боевые действия, но при этом наш вклад в дело Великой Победы огромен, и он неоценим. Это – и те жители, что ушли на войну и не вернулись, и те, кто вернулись инвалидами. Это, конечно, вклад наших предприятий. История приближения Победы никого не оставляет равнодушным", - рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. Общественная палата является инициатором приобщения молодежи к этому проекту.

На выставке представлены рассекреченные архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Выставка проходит в Доме офицеров Самарского гарнизона им. Ворошилова до 23 февраля ежедневно с 10 до 18 часов.