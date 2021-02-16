В Рождествено от коронавируса планируют привить 3,5 тыс. жителей

Прививки получили 100 жителей села Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Рождествено в Самарской области планируют привить от коронавируса порядка 3,5 тыс. жителей. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Село Рождествено располагается на правом берегу Волги, добраться туда можно на пароме или на судне на воздушной подушке. Можно добраться и на автомобиле, однако получится довольно внушительный объезд.

Во вторник, 16 февраля, был организован спецрейс судна на воздушной подушке в Рождествено, куда доставили морозильный контейнер с вакциной. Прививки получили 100 жителей села.

В дальнейшем вакцинация продолжится. Ранее в Рощинском открыли мобильный прививочный комплекс. В регионе привились порядка 64 тыс. граждан.