Самарские болельщики смогут бесплатно пройти на кубковый матч "Крыльев Советов" с "Химками"

Самарские болельщики смогут бесплатно сходить на выездной матч "Крыльев" с "Химками"

Самарские болельщики смогут бесплатно пройти на кубковый матч "Крыльев Советов" с подмосковными "Химками", который пройдет на выезде. Об этом говорится в сообщении клуба.

Игра 1/8 финала Кубка России пройдет 22 февраля на стадионе "Арена Химки". Матч начнется в 15:30 по самарскому времени, билеты можно будет получить на месте за час до игры.

После этого матча "Крылья Советов" начнут весеннюю часть первенства ФНЛ, первая игра после возобновления сезона состоится 27 февраля. Самарцы идут в турнирной таблице первенства на втором месте, являясь одним из основных претендентов на прямой выход в российскую премьер-лигу.