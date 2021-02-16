Фонду капремонта Самарской области планируют выделить полмиллиарда рублей

В Самарской области не планируют повышать тариф за капремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонду капремонта Самарской области планируют дополнительно выделить полмиллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава региона заявил, что повышать тариф не планируется. Ранее в регионе обсуждался вопрос возможного повышения. Во время заседания в самарской губернской думе отмечалось, что без повышения тарифов необходимо будет помочь Фонду, чтобы нагнать отставание от плана по ремонту домов.

По словам Азарова, сейчас "из регионального бюджета вынуждены добавить деньги, более полумиллиарда рублей". Как отметил глава региона, в бюджете образовалась дыра из-за деятельности в 2018 году, когда были возбуждены уголовные дела в отношении Михаила Архипова, тогда возглавлявшего Фонд. В октябре прошлого года ему был вынесен приговор.