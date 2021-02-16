В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за долгого строительства водовода в Пестравке

Ожидается, что качественная вода в Пестравском районе появится уже в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за долгого строительства водовода в Пестравском районе. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава региона потребовал как можно быстрее завершить строительство группового водовода в районе. Ожидается, что благодаря водоводу порядка 10 тыс. жителей будут получать хорошую воду.

Изначально планировалось, что объект запустят в эксплуатацию еще в прошлом году, однако, сроки сдвинулись из-за некачественных работ. Глава региона рассказал о допущенных в предыдущие годы хищениях, возбудили уголовное дело.

Ожидается, что водовод построят в 2021-м году.