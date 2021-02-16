Возможный перевод БК "Самара" в Единую лигу ВТБ рассмотрят после ввода Дворца спорта

Перевод БК "Самара" в Единую лигу ВТБ не исключается

Перспективу перевода БК "Самара" в Единую лигу ВТБ рассмотрят после того, как будет достроен Дворец спорта на Молодогвардейской. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас БК "Самара" продолжает сезон в Суперлиге, занимая в регулярном чемпионате первое место по итогам 22-х игр.

По словам губернатор, у клуба есть спортивные достижения и потенциал, чтобы играть в Единой лиге ВТБ. Кроме того, Азаров отметил, что команда софинансируется из регионального бюджета на 30%, назвав это положительным примером для других спортивных клубов области.

"Достроим Дворец спорта - там посмотрим", - сказал губернатор. Новую спортивную арену планируют ввести в эксплуатацию к осени текущего года.