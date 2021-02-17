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Из Самары в Оренбург может поехать туристический поезд

По мнению властей, это будет способствовать развитию туризма
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Судьбу туристического Оренбуржья решали на совете

Судьбу туристического Оренбуржья решали на совете

Между Самарой и Оренбургом хотят запустить туристический поезд. Такой вариант обсуждают с компанией, занимающейся пригородным железнодорожным сообщением. Как рассказывают в правительстве Оренбуржья, соглашение о взаимодействии в рамках развития взрослого и детского туризма готовится к принятию в ближайшее время.

- В приоритете – развитие маршрутов, туров выходного дня и на событийные мероприятия в Бузулукский бор, - отметили на совещании, которое происходило в Оренбуржье.

Стоит отметить, что в 2020 году национальный парк "Бузулукский бор" вошел в состав проекта туристско-рекреационного кластера. Также в рамках нацпроекта "Экология" сюда для развития туризма закупили SUP-доски и глэмпинги - прозрачные палатки. Уже в этом году туристы смогли на специальных досках сплавляться по реке Боровка. В дальнейшем же власти надеются, что наличие железнодорожного сообщения со столицей соседнего региона позволит еще больше повысить туристическую привлекательность столь важного объекта.