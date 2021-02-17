Морозы в Самаре не отступают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области несколько дней держатся морозы. Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности из-за пониженных температур.

Днем, 17 февраля, в Самаре будут малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -16…-18 градусов. Ночью температура понизится до -27 градусов, местами -30…-32 градуса. На дорогах города местами гололед.

Напомним, что из-за пониженных температур, ниже климатической нормы на 9 градусов, в школах могут быть отменены очные занятия. Стоит отметить, что занятия отменяют не полностью, а проводят уроки в дистанционном режиме.

Решение о том, нужно или нет идти в школу, принимает директор учреждения. Ранее «КП-Самара» рассказывала, при каких минимальных температурах могут быть отменены уроки в самарских школах.