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При строительстве детского сада на ул. Ратнера в Самаре подрядчик украл 618 тысяч рублей из бюджета

Строительная фирма подделала документы
Наталья АРТЯКОВА
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Подрядчик похитил из городской казны более 600 тысяч рублей

Подрядчик похитил из городской казны более 600 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре строительная фирма, которая строила детский сад на улице Ратнера, 25, необоснованно получила 618 тысяч рублей из бюджета города. По версии следствия, подрядчик подделал акты выполненных работ.

- Руководством подрядной организации были сформированы акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об укладке утеплителя при монтаже кровли, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Строительно-монтажные работы по отделке детского сада на Ратнера в Самаре выполнялись с 2016 по 2018 год. Следует отметить, что муниципальный контракт с подрядной организацией был подписан в рамках реализации нацпроекта «Демография».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.