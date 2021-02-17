При строительстве детского сада на ул. Ратнера в Самаре подрядчик украл 618 тысяч рублей из бюджета

Подрядчик похитил из городской казны более 600 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре строительная фирма, которая строила детский сад на улице Ратнера, 25, необоснованно получила 618 тысяч рублей из бюджета города. По версии следствия, подрядчик подделал акты выполненных работ.

- Руководством подрядной организации были сформированы акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об укладке утеплителя при монтаже кровли, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Строительно-монтажные работы по отделке детского сада на Ратнера в Самаре выполнялись с 2016 по 2018 год. Следует отметить, что муниципальный контракт с подрядной организацией был подписан в рамках реализации нацпроекта «Демография».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.