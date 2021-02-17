Губернатор Самарской области рассказал, как приютил у себя кота Степана с тяжелой судьбой

Самарцы не перестают умиляться трогательной фотографии губернатора со Степаном Фото: instagram.com/azarov.life

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров несколько дней назад выложил на своей странице в Инстаграм фотографию с котом тайской породы. В описании глава региона познакомил своих подписчиков с новым членом своей семьи – котом Степаном. В рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24», где губернатор отвечал на злободневные вопросы самарцев, прозвучал также вопрос и о домашнем питомце.

- У Степана было тяжелое прошлое, его больного подобрала семья, которая заботится о брошенных животных. Они его вылечили, но позже у ребенка развилась аллергия, поэтому было принято решение искать для Степана добрые руки, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Такие руки нашлись, и сейчас кот находится под присмотром главы региона. Что касается его необычного для кота имени, то так его назвали предыдущие хозяева, а Дмитрий Азаров посчитал, что такое имя очень хорошее и подходит его новому другу.