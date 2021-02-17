В Самаре отдали под суд экс-директора стройкомпании за мошенничество с квартирой

За мошенничество в особо крупном размере закон предусматривает до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительная компания ООО «Кросс» снова оказалась в центре скандала. Ранее организация собиралась достроить проблемную долевку, но обанкротилась, бывшего директора судили за мошенничество. Теперь женщина, стоявшая во главе этой конторы, вновь пойдет под суд, и снова по обвинению в мошенничестве:

- По версии следствия, за строительство жилого дома в поселке Мехзавод ООО «Кросс» получило однокомнатную квартиру в качестве оплаты по договору. Обвиняемая передала ее в фирму своего сына, потом – третьим лицам, а еще через некоторое время эту же квартиру продала физическому лицу за 1,2 млн рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в городской прокуратуре.

По словам сотрудников надзорного ведомства, во время следствия женщина отрицала свою вину. Недавно дело направили в Железнодорожный суд, и судьбу обвиняемой решать будут там. За мошенничество в особо крупном размере ей грозит до 10 лет реального лишения свободы.