За 2020 год самарские колонии заработали 64 млн рублей

Число заключенных в Самарской области, как и по стране, с каждым годом уменьшается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В колониях и СИЗО Самарской области содержится 9500 человек, это в 2 раза меньше, чем было на рубеже 20 и 21 столетий. Они не только отбывают наказание, но и учатся (1200 человек за 2020 год закончили среднюю школу, еще 2000 – получили рабочие профессии по 32 специальностям), участвуют в творческих кружках и работают (на данный момент трудоустроены 1555 осужденных).

По словам начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова, в 2020 году в колониях региона было изготовлено продукции на 524 млн рублей, что принесло ведомству чистую прибыль в размере 64 млн рублей, при этом осужденные продолжают осваивать все новые виды производства.

Глава ведомства сообщил, что никто из осужденных, не смотря на пандемию коронавируса, ковидом не заболел.

На попытке передать сидельцам «запрещенку» в 2020 году поймали 55 человек, 42 них уже привлечены к уголовной ответственности. Что касается самих осужденных, то по данным региональной ФСИН, в прошлом году они совершили в 2 раза меньше преступлений, чем в 2019-м.