В 2021 году в Самарской области планируют трудоустроить 2249 подростков

Подростки с раннего возраста приобщаются к трудолюбию и зарабатывают самостоятельно деньги

Служба занятости Самарской области планирует в этом году трудоустроить 2 249 подростков. В первую очередь внимание будет уделяться несовершеннолетним, которые из неполных, малообеспеченных или многодетных семей, а также подросткам, которые стоят на учете в комиссиях ПДН.

- В период временного трудоустройства выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц, а также материальная поддержка со стороны службы занятости. Подростки от 14 до 17 лет включительно могут стать помощниками специалиста, садовника, вожатого, воспитателя, работниками по документообороту, разнорабочими, ассистентами специалиста по работе с молодежью и по другим специальностям, - рассказали в правительстве Самарской области.

С начала этого года в ЦЗН Безенчукского района Самарской области уже обеспечил работой трех 17-летних местных жителей. Молодые люди, в свободное от учебы время, работают в Центре социальных проектов, где активно участвуют в проведении районных акций и праздников. Недавно в Безенчукском районе прошло развлекательное мероприятие «Заходите по-соседски», которое реализуется в рамках нацпроекта «Культура».

- Это мой второй опыт временной занятости в ЦЗН. В прошлом году я помогал благоустраивать любимый поселок, - рассказал Павел Росновский из Безенчука.

Временное трудоустройство через ЦЗН помогает подросткам зарабатывать самостоятельно деньги и получить первые профессиональные навыки в различных сферах труда. Кроме того, работа приобщает к трудолюбию с раннего возраста, а также учит подростков ответственности.

Для трудоустройства необходимо обратиться в центры занятости населения по месту регистрации, органы по делам молодежи администраций городов и районов или учреждения молодежи.