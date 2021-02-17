В Самаре выбрали топ-20 мест, которые могут быть благоустроены в 2022 году

После доработки дизайн-проектов с учетом мнения горожан, откроется интернет-голосование Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 15 по 25 января 2020 года в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые, по мнению жителей Самары, должны быть благоустроены в 2022 году. От горожан поступило более 30 тысяч предложений из 93 общественных пространств, из которых были выбраны топ-20 самых рейтинговых.

- Все дизайн-проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности. На прошлой неделе во внутригородских районах стартовали встречи с жителями и представителями профессионального сообщества, - рассказали в администрации Самары.

На встречах жители могут ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, задать свои вопросы и внести предложения. Например, увеличить количество лавочек, мусорных урн, фонарей или установить спортивное оборудование на предложенной территории.

- Все идеи и замечания местных жителей учитываются, после дизайн-проект дорабатывается и выносится на рейтинговое интернет-голосование, - отметили в администрации.

Перечень общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования на 2022 год:

1. Красноглинский - Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

2. Октябрьский - «Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3. Октябрьский - Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

4. Железнодорожный - Парк Щорса

5. Кировский - Лесопарк 60-летия Советской власти

6. Красноглинский - Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

7. Кировский - Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

8. Октябрьский - Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

9. Промышленный - Детский сквер по ул. Победы

10. Советский - Сквер Экономистов

11. Самарский - Сквер на Хлебной площади

12. Железнодорожный - Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

13. Кировский - Сквер по Зубчаниновскому шоссе

14. Промышленный - Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

15. Железнодорожный - Бульвар по ул. Чернореченской

16. Кировский - Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

17. Советский - Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д.77 по ул. Гагарина)

18. Ленинский - Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

19. Куйбышевский - Сквер имени Куйбышева

20. Промышленный - Парк «Воронежские озера»