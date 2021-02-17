В Самаре отправили в отставку министра культуры

Борис Илларионов родился в Выборге Ленинградской области 5 августа 1968 года

17 февраля, на очередном заседании правительства Самарской области стало известно, что министр культуры региона Борис Илларионов покинул свой пост. Эту информацию журналистам КП-Самара подтвердили в региональном правительстве.

Борис Илларионов с 15 октября 2019 года занимал кресло руководителя областного минкульта. В разные годы он занимал должность проректора академии русского балета имени Вагановой, руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга. Пока экс-министр не озвучивал свои дальнейшие планы.

На заседании правительства Самарской области, 17 февраля, губернатор Дмитрий Азаров представил нового министра культуры региона Татьяну Мрдуляш, которая до декабря прошлого года занимала должность заместителя директора Третьяковской галереи.

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