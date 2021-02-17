В Самарской области более 45 тысяч заболевших с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано еще 294 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии в Самарской области достигло 44 398 случаев.

На сегодня, 17 февраля, 41 665 самарских пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 286 человек.

К сожалению, в Самарской области вновь зафиксировали летальные случаи за сутки. Еще три пациента не смогли побороть коронавирус и скончались. Всего в регионе зарегистрировано 896 смертей среди пациентов с коронавирусом.