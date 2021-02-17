В Самаре обсудили, как улучшить уборку снега

Депутаты посмотрели, как работают полигоны

В Самаре члены фракции "Единая Россия" выехали в районы города, чтобы разобраться с жалобами горожан на плохую уборку снега. Они побывали в Ленинском, Самарском и Железнодорожном районах города Самары, а также на снежном полигоне на улице Лунной. ЗА уборку снега в городе отвечают администрации, УК, ТСЖ - народные избранники разбирались, как логично выстроить их работу и что мешает получить хороший результат.

- Безусловно, самая серьёзная проблема - это недофинансирование этой отрасли. Этот вопрос нужно решать только комплексно, - отметил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

После выезда вопрос обсудили на рабочем совещании в губдуме. Здесь говорили об изменении логистики, необходимости обновления технического парка и выделении дополнительных денег на работы по уборке снега и наледи.